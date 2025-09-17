Incontro al San Camillo. Open day per i genitori si parla di scoliosi e cifosi

Korian Italia, “network della salute”, modello unico in Italia e parte del Gruppo europeo Clariane, presenta il nuovo convegno dedicato alla scoliosi e cifosi nei giovani che si terrà sabato dalle 17 alle 19 al San Camillo. La conferenza si rivolge ai genitori che vogliono approfondire la conoscenza delle patologie della colonna vertebrale nei giovani, in particolare di scoliosi e cifosi, con l’obiettivo di sfatare i miti più comuni e fare prevenzione in maniera concreta. L’incontro, dal titolo “Miti da sfatare su scoliosi e cifosi”, vedrà come relatori la dottoressa Alessandra Novembri e il dottor Alessandro Pagliazzi, specialisti di Korian Italia in Ortopedia Pediatrica, che offriranno ai presenti informazioni utili, consigli pratici e la possibilità di chiarire eventuali dubbi in uno spazio Q&A interattivo.

Con questa iniziativa, Korian Italia, da sempre in prima linea per la sensibilizzazione e la prevenzione, vuole offrire strumenti concreti alla cittadinanza e creare spazi di informazione e dialogo a cura di professionisti del settore sanitario. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione al seguente link: https://calendly.com/korianitalia/convegno-miti-lordosi-cifosi?month=2025-09