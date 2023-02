Incontri e tirocinio per amare e donare

Saranno incontri e un tirocinio per “Amare e donare-aiutaci ad aiutare”. Sarà l’iniziativa dell’Avo Versilia Odv, che ha sede in via Cavallotti 99 a Viareggio: un corso gratuito per volontari con lezioni di due ore (che si terranno alla chiesa di Don Bosco dal 14 al 28 marzo dalle 16 alle 18) e 50 ore di tirocinio accompagnati da un tutor esperto che avranno luogo all’Ospedale Versilia, e alle rsa Sacro Cuore di Gesù, Barbantini e Tabarracci a Viareggio.Per iscrizione telefonare al numero 333 7512231.