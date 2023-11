Incontri del Principe. Due giorni di talk

Al via a Viareggio l’edizione invernale de Gli Incontri del Principe, la rassegna ideata e condotta da Stefano Zurlo con Manila Alfano. Due le date: domani alle 18 nella Sala Butterfly del Grand Hotel Principe di Piemonte sarà ospite l’inviato di guerra Fausto Biloslavo che collabora con Radio 24 e i TG Mediaset. Tema del confronto, la crisi in Medio Oriente dopo gli attacchi di Hamas e la risposta di Israele, e il protrarsi dell’invasione russa in Ucraina. Conversando con Zurlo, Biloslavo guiderà il pubblico nell’intricata realtà dei due fronti, cercando di tirare le fila delle vicende, di individuare le responsabilità degli attori in campo. Sabato alle 16 sul palco ci sarà Alessandro Sallusti, autore del libro intervista con la presidente del consiglio Giorgia Meloni: “La versione di Giorgia”. Alle 18 seguirà il confronto fra due governatori: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Sarà un modo per mettere allo specchio due diverse impronte amministrative, quella di centrosinistra di Giani e quella di centrodestra di Toti. Ma sarà anche l’occasione per misurare gli effetti sui territori della politica nazionale, con le scelte legate alla manovra, al Pnrr, ai bonus e agli incentivi. "Il Principe di Piemonte torna a essere un palcoscenico dell’Italia, portando a Viareggio dibattiti che raccontano il presente e che aiutano a orientarsi nelle complesse dinamiche dell’attualità" dice Max Venturelli, general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte.