Incontri con le scuole per invogliare la lettura

Invogliare la lettura tra i giovani, in particolare gli studenti, sempre più stregati da smartphone e consolle per i giochi. È questo l’obiettivo del nuovo progetto “La biblioteca va a scuola” organizzato dalla biblioteca comunale “Carducci” e rivolto ai due istituti comprensivi cittadini. L’iniziativa rientra nell’ambito del “Patto locale per la lettura” sottoscritto la scorsa primavera tra il Comune, la biblioteca e una trentina fra librerie, associazioni e circoli culturali, fondazioni, cooperative, scuole, musei e privati per costruire una rete mirata a diffondere la buona pratica del leggere. Il percorso, gratuito, prevede una prima fase nelle classi con letture animate e la seconda con i ragazzi in visita alla struttura, nel complesso di Sant’Agostino. Info e prenotazioni allo 0584-795500 da martedì a venerdì dalle 9 alle 13.