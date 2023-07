Inclusione a scuola Fondi per gli arredi

Il Comune ha ottenuto il finanziamento del consiglio regionale per il progetto presentato per l’acquisto di arredi destinati agli studenti diversamente abili, in collaborazione i due istituti comprensivi. L’obiettivo è l’inclusione degli studenti con disabilità attraverso la creazione di “spazi specifici” per favorire l’esplorazione, la stimolazione delle sensazioni psicomotorie e relazionali. Il contributo regionale di quasi 14mila euro, con l’intervento economico del Comune che porta a 18mila l’investimento complessivo, permetterà l’acquisto di tavoli, librerie, tappeti, giochi e arredi di vario tipo, biblioteche inclusive e ’angoli morbidi’. "Questo progetto crea ambienti e situazioni nei quali gli alunni possono essere aiutati nel rilassamento – spiega la consigliera delegata alla disabilità Michela Sargentini – e incoraggia il contatto con l’ambiente circostante ed anche la relazione con i compagni".

"Le nostre scuole saranno ancora più accoglienti – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –: lavoriamo su tutti i fronti per garantire il diritto allo studio a tutti i livelli e per tutti nessuno escluso". Gli alunni che usufruiranno dell’acquisto degli arredi sono complessivamente 69 per i due istituti comprensivi: numeri importanti che segnano la rilevanza del progetto. Gli arredi saranno già a disposizione delle scuole per l’anno soclastico 202324. "Il finanziamento del progetto è un’ottima notizia – commenta il vicesindaco Damasco Rosi –; frutto di un impegno costante nell’individuazione dei bandi e nella progettazione". Plauso anche dalla sindaca Simona Barsotti: "L’inclusione scolastica è per noi un impegno e una priorità", le sue parole.