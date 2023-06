Incidenti alla rotatoria Tarabella (Pd) propone modifiche al traffico

Rivedere la viabilità per scongiurare ulteriori disagi alla nuova rotatoria tra l’Aurelia e via Santini, teatro di incidenti anche se non gravi. Con questa proposta la consigliera Pd Irene Tarabella inaugura il suo nuovo incarico di capogruppo. "Le rotatorie – scrive – sono un tema molto sentito da questa amministrazione. Non sarebbe un male se le cose fossero fatte come si deve. Il controverso sistema viario infatti ha peggiorato l’incrocio per la difficoltà di manovra dei camion, la pericolosità nell’immissione verso Viareggio e le code all’ora di punta". Ecco la soluzione avanzata: "Si potrebbe obbligare il traffico proveniente da Viareggio a svoltare in via Santini e a seguire verso Massa girando a sinistra all’altezza di via del Castagno. In questo modo chi esce da Pietrasanta non dovrà più interessarsi di chi viene da Viareggio. Inoltre, per lo stesso motivo, il traffico proveniente da Massa sarà più scorrevole e i mezzi che da via del Castagno proseguono per Massa si immetteranno direttamente sull’Aurelia".