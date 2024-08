Forte dei Marmi (Lucca), 27 agosto 2024 – Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, 27 agosto, in via Cugnia a Querceta. Uno scooter e un furgone si sono scontrati poco prima di mezzogiorno. La ragazza di 18 anni che era alla guida del motorino è rimasta ferita riportando fratture agli arti inferiori ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia”. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Querceta e la Polizia municipale.

Notizia in aggiornamento