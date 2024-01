Incidente sulla Pania. Precipita un’escursionista

VERSILIA

L’amore per la montagna e la voglia di vivere una bella giornata di sole avrebbero potuto costare caro a un’escursionista camaiorese precipata per diverse decine di metri sulla Pania della Croce. L’incidente è avvenuto ieri mattina, con la 39enne che alla fine se l’è cavata con un trauma cranico e un trauma alle gambe. È andata bene, insomma, anche perché quella di ieri era una giornata di sole funestata da un vento forte che ha complicato le operazioni di soccorso. Basti pensare che l’elicottero è stato costretto a passare dal versante garfagnino.

Un lungo e complicato intervento quello che ha visto impegnato il soccorso alpino e speleologico toscano insieme al ’118’. La donna, insieme a un compagno, era partita molto presto da Piglionico per raggiungere la sommità della Pania, ma in prossimità della cresta una folata di vento l’ha fatta cadere. Immediata la partenza dei soccorsi dalle stazioni di Lucca, Querceta e Massa. Sul versante versiliese i tecnici del soccorso alpino si erano portati al campo sportivo di Retignano per essere imbarcati a bordo dell’elicottero, ma le proibitive condizioni meteo, con vento a 50 nodi, non hanno permesso il recupero della donna. È andata meglio alla squadra di Lucca arrivata dal versante garfagnino raggiungendo da terra la 34enne e prestando così, con il personale medico Sast, le prime cure. La donna è stata quindi imbarellata e portata al rifugio “Rossi“, lungo un terreno molto difficile caratterizzato da poca neve, ghiaccio e rocce. Intorno alle 15 l’elisoccorso Pegaso ha recuperato la paziente, attualmente ricoverata a Pistoia.