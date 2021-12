Camaiore, 28 dicembre 2021 - Un uomo di 50 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì sera sulla via Sarzanese a Capezzano Pianore, frazione del comune di Camaiore.

L'uomo, Luigi Rocco Ciurlia, originario di Lecce è stato investito da un'auto Audi di fronte alla farmacia comunale mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il 50enne è stato sbalzato di una decina di metri.

La strada in quel tratto da tempo è oggetto di segnalazioni da parte di residenti e commercianti per la scarsa illuminazione. Le condizioni del pedone sono apparse subito gravi ed è morto dopo esser stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto è intervenuta una pattuglia Volante del commissariato di Viareggio. I rilievi vengono svolti dalla Polstrada di Viareggio.