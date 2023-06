Incidente stradale a Lido di Camaiore, scooterista vola a terra, automobilista in stato di choc

Una precedenza non rispettata per cause ancora tutte da accertare da parte degli agenti della polizia municipale di Camaiore è stato all’origine ieri mattina poco prima delle 8 di un incidente stradale avvenuto a pochi passi dal supermercato Esselunga del Lido. Secondo le prime ricostruzioni una Opel guidata da una donna viareggina di 51 anni che procedeva sulla via Trieste in direzione sud-nord, ha impegnato l’incrocio con il viale Kennedy (dove c’è lo stop) proprio mentre stava sopraggiungendo uno scooter guidato da M.S. 61 anni residente a Massarosa. L’impatto fra i due mezzi è stato inevitabile. Lo scooterista è volato a terra, ma per fortuna il casco ha evitato conseguenze drammatiche. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto l’auto medica e due ambulanze. Una ha soccorso lo scooterista che, pur non avendo mai perso conoscenza, aveva riportato le ferite più gravi per vari traumi sul corpo e un trauma cranico. E’ stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia. Dove è stata accompagnata in codice verde anche l’automobilista per lo stato di choc seguito all’incidente e per un trauma facciale causato dallo scoppio dell’airbag.

Gli agenti della polizia municipale di Camaiore, coordinati dal comandante Claudio Barsuglia hanno effettuato i rilievi dell’incidente e ascoltato alcune testimonianze di altri automobilisti che hanno aiutato gli agenti a ricostruire la dinamica. L’incrocio è stato teatro in passato di altri incidente stradali, fra cui anche uno mortale.