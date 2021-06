Viareggio, 17 giugno 2021 - Un incidente sul lavoro si è verificato oggi in una cava di marmo sulle Alpi Apuane, in Alta Versilia. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di circa 60 anni che ha compiti di sorvegliante di cava stava spostando un tronco con un macchinario quando per cause ancora in corso di accertamento il tronco è finito sulla cabina investendo l'uomo.

Vista la difficoltà nel raggiungere il luogo dove si è verificato l'incidente, sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato l'operaio ferito all'ospedale Versilia. L'uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del dipartimento prevenzione e sicurezza sul lavoro per i rilievi del caso