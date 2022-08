Terrore al Bagno Piero: un boato e il suv impazzito travolge tutto, "Strage sfiorata"

Forte dei Marmi, 4 agosto 2022 - "Un boato, un botto tremendo . Poteva davvero essere una strage". La gente di Forte dei Marmi è sconvolta per quello che è successo in un tranquillo giovedì di agosto al Bagno Piero, storica struttura da sempre meta di tanti vip, industriali, volti famosi. Clienti storici, molti che arrivano dalla Lombardia.

Un'auto, una potente Land Rover, è entrata dentro il Bagno : guidata da una donna poi finita in ospedale, l'auto era fuori controllo. Un malore, una disattenzione della guidatrice. E' tutto da ricostruire l'incidente. Quello che ha negli occhi la gente è davvero una tragedia sfiorata. C'è chi stava prendendo il sole.

Erano più o meno le 14, molti stavano pranzando. L'auto è all'incrocio della strada che costeggia il mare. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto scambiando il freno per l'accelleratore, senza riuscire a frenare il mezzo. Che ha superato l'ingresso del Bagno Piero ed è entrata dentro.

Ha travolto la zona delle cabine, poi una grande tenda con i tavoli dove si pranza e dove la gente si ripara dal sole. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno. Poi è entrata in spiaggia e si è fermata a pochi centimetri dalle prime tende dell'arenile. Frenata dalla sabbia, l'auto è rimasta lì, bloccata, mentre la gente accorreva impaurita . Decine di persone intorno all'auto, mentre la donna, ferita e in stato confusionale, veniva soccorsa dalla gente. Immediata la chiamata al 118 e ai carabinieri. La donna è stata portata via in barella, mentre i carabinieri cominciavano a sentire i primi testimoni.

Poi la prima conta dei danni dentro il Bagno. Sono state distrutte alcune cabine, sono crollati i tetti di tegole delle strutture. E' stata abbattuta la grande tenda con i tavoli, ma anche delle fioriere e delle strutture di legno. Ferite che presto si rimargineranno. Resta la paura nella gente. "Poteva davvero essere una strage, ha travolto tutti".

Alla fine, cosa è accaduto lo si vede anche dai segni che ci sono sul suv. L'auto è semidistrutta, con il lunotto anteriore incrinato in più punti, con la carrozzeria fortemente danneggiata. Fortunatamente il suv impazzito non ha trovato nessuno sulla sua strada.