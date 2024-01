Precipita per 200 metri giù dalla vetta. Paura per un’escursionista sulla Pania della Croce

Lucca, 20 gennaio 2024 – Gravissimo incidente questa mattina, 20 gennaio, per un’escursionista precipitata per 200 metri fuori dal sentiero dalla vetta della Pania della Croce.

La donna, che è rimasta ferita agli arti inferiori, è riuscita da sola a rientrare sul sentiero ma non è stato ancora effettuato il salvataggio. Secondo le prime informazioni il tentativo di soccorso con elicottero non è andato a buon fine per avverse condizioni meteo e la presenza di troppo vento. Sul posto operatori del Soccorso Alpino.

Notizia in aggiornamento