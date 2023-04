Incidente a Camaiore, gravi due giovani in motorino

Camaiore (Lucca), 26 aprile 2023 – Paura intorno alle 17.20 a Camaiore. C’è stato un incidente fra un’auto e un motorino. Sul mezzo a due ruote c’erano due giovani che hanno entrambi riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in codice rosso.

L’incidente si è verificato in località Monteriggiori, in via Balza Fiorita. Da chiarire la dinamica dello scontro. I due giovani sono finiti a terra. Immediato l’intervento del 118 dopo le chiamate di soccorso di vari automobilisti. Uno dei due giovani ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.

L’altro ragazzo, sempre in codice rosso, è stato portato all’ospedale Versilia per traumi al bacino e agli arti inferiori. A intervenire sono state l’automedica e le ambulanze della Cri di Viareggio e della Croce Verde di Viareggio. I rilievi sono stati svolti dalla polizia municipale.