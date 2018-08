Pietrasanta, 31 agosto 2018 - Stava giocando con i suoi amichetti girando per il quartiere in sella alla propria bicicletta, ma è finito al pronto soccorso dopo che una macchina lo ha colpito alla testa con lo specchietto laterale.

Un pomeriggio finito male per un bambino di 10 anni, residente in via Bernini all’Africa, tanto da aver riportato un trauma cranico commotivo e la rottura di un dente, oltre a perdere coscienza al momento dell’urto.

L’episodio è avvenuto nella giornata di venerdì intorno alle 15.45 ma sulla dinamica sono ancora in corso le indagini della polizia municipale, intervenuta sul posto insieme all’ambulanza della Croce Bianca di Querceta e di un’automedica, anche questa venuta da Querceta. Dopo essere uscito di casa, il bimbo si è recato in via delle Iare per incontrare alcuni suoi amichetti e tutti quanti, in sella alla bici, si sono poi messi a girare per le stradine del quartiere. A un certo punto da un cancello privato è uscita una macchina, guidata da un ragazzo, tra l’altro a velocità moderata come dichiarato dallo stesso giovane.

L’urto è avvenuto all’altezza dell’autofficina Polidori: lo specchietto dell’auto, diretta verso mare, ha colpito il bimbo, il quale è caduto a terra privo di conoscenza riportando anche la rottura di un dente. All’arrivo dei soccorsi era ancora in stato confusionale, oltre a perdere sangue dalla bocca, ma i volontari lo hanno tranquillizzato e trasportato per accertamenti al pronto soccorso del ‘Versilia’, dove i medici hanno confermato il trauma cranico commotivo.

