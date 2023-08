Incidente in autostrada A12, un ferito grave: lunghe code e traffico bloccato

Viareggio, 26 agosto 2023 – Mattina di passione per tanti automobilisti in autostrada A12. Un incidente si è verificato a metà mattina tra i caselli di Viareggio e Versilia in direzione nord. Come spiegato dalla polizia stradale, si tratta di un tamponamento tra quattro auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 09. Coinvolta nel tamponamento un’auto con a bordo una famiglia di cinque turisti stranieri. Quattro di questi sono rimasti feriti: tre in maniera lieve, uno più serio. Si tratta di un ragazzo di 30 anni portato in codice rosso con elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello per un trauma all’addome. Un bambino è stato portato in codice verde al Pronto soccorso pediatrico del Versilia; altri due adulti poi portati in codice verde al pronto soccorso del Versilia.

Sul posto sono intervenuti tanti mezzi dei soccorritori: oltre al Pegaso, un’automedica di Viareggio, ambulanze della Croce Rossa di Viareggio, della Misericordia di Viareggio, della Misericordia di Torre del Lago e della Croce verde di Lido di Camaiore, e la polizia stradale.

Traffico bloccato e lunghe code in direzione Genova. Bloccato anche lo svincolo per l’A11. Tante persone sono rimaste ferme in auto sotto al sole.