Incidente all’alba lungo la Variante Tir schiaccia un’auto sul guard rail Ferito giovane che andava a lavoro

Erano le sei e mezzo del mattino. Sulla Variante Aurelia il traffico del lunedì aveva appena ripreso a scorrere più intenso dopo la calma notturna. E si stava recando a lavoro un giovane, classe 1995, originario del Marocco; quando la sua auto – per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine – è stata spinta, e poi schiacciata, contro il guard-rail da un mezzo pesante che proveniva sulla stessa corsia, anche lui in direzione Pisa.

L’incidente – la cui dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi – è avvenuto all’altezza dell’uscita della frazione, dove sono in corso i lavori per realizzare la nuova viabilità di raccordo per il Gran Teatro di Torre del Lago.

A prestare immediatamente soccorso è stato il conducente del camion. Ma il giovane era incastrato tra le lamiere accartocciate della sua Lancia Ypsilon; per questo, per estrarlo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Viareggio. Sul posto la centrale del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore, che ha accompagnato il giovane in codice giallo all’ospedale Versilia. Nonostante l’impatto, e i gravi danni riportati dall’utilitaria, le sue condizioni del ragazzo fortunatamente non sono gravi.

Per liberare la Variante dai due mezzi coinvolti, e dai detriti, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora e il traffico in direzione Roma è stato deviato dagli agenti della Polstrada sulla viabilità alternativa.

Red.Viar.