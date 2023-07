Incidente a Viareggio: Sbanda e cappotta, Danni alle auto in sosta

Un colpo di sonno è stato probabilmente all’origine di un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia Sud al Varignano venerdì sera attorno alle 23,30 all’altezza della farmacia Canali. Una donna di 65 anni mentre era alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro la fila delle auto in sosta danneggiandone almeno quattro, prima di cappottare pericolosamente. Gli airbag che sono esplosi le hanno probabilmente salvato la vita. La donna ha riportato dei traumi facciali e alle braccia provocati probabilmente proprio dagli airbag. E’ stato soccorsa dal personale del 118 e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo con un’ambulanza della Croce Verde di Viaregggio.

Per estrarre la donna ferita dentro le lamiere contorte dell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, che tramite l’ausilio dei cuscini di sollevamento, hanno liberato la conducente e l’hanno affidata alle cure del 118. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso.

Ricerca testimoni

Si ricercano testimoni per un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 24 luglio attorno alle 19,30 all’angolo tra via Foscolo e via Verdi a Viareggio. Chiunque avesse assistito a tale evento è pregato di telefonare al 335275626 per dare informazioni al riguardo.