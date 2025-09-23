Var, una svolta è di rigore
Viareggio
23 set 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
Incidente fra auto e pullman, Camaiore paralizzata. “Urgente una strada alternativa”

Mattinata difficile per il traffico dopo lo scontro che ha bloccato la circolazione. Le parole del sindaco Marcello Pierucci, che annuncia l’ormai imminente progetto di una via che funga da alternativa all’unica per entrare e uscire dalla città

La scena dell'incidente accaduto a Camaiore tra un pullman extraurbano e un'auto

Camaiore, 23 settembre 2025 – Una mattinata difficile per il traffico a Camaiore. C’è stato infatti un incidente che ha paralizzato la circolazione. Lo scontro è stato tra un’auto e un pullman, che si sono scontrati quasi frontalmente. Non ci sono stati feriti, ma il traffico è andato comunque in tilt perché i mezzi hanno completamente ostruito la strada. Un incidente che ripropone il tema dei problemi di viabilità a Camaiore

"È un problema storico della nostra città – dice il sindaco – Che, di fatto, ha una sola viabilità per raggiungerla o uscirvi. Il Comune sta portando in fondo l'iter per realizzare luna via alternativa: un viale a doppio senso che, in caso di emergenza, potrà essere utilizzato al posto della provinciale senza bloccare nel traffico migliaia di persone. Ci vuole ancora un po' di tempo, perché si tratta di un intervento grosso e complesso, ma sono certo che nel giro di qualche mese partiranno i lavori di quest'opera davvero epocale, decisiva, di cui si parla da decenni e che cambierà davvero la vita a tutti noi”.

