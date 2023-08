Inciampa al lavoro e batte la testa Operaio 60enne in gravi condizioni

di Daniele Masseglia

La chilometrica lista di incidenti continua a funestare anche la Versilia nonostante da più parti si predichi la massima attenzione per il rispetto delle regole. Stavolta è successo lungo l’Aurelia a Montiscendi, dove nel primo pomeriggio di ieri il dipendente di una ditta, di 60 anni, per cause ancora da accertare è inciampato mentre stava lavorando ed è caduto da diversi metri d’altezza battendo violentemente la testa. L’uomo, di cui non è stato possibile avere le generalità né il luogo di provenienza e di residenza, è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello ed è ricoverato in gravi condizioni a causa di un brutto trauma cranico. A ieri sera era stato dichiarato non in pericolo di vita, sebbene la prognosi resti tuttora riservata.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 nel magazzino di una ditta al di sotto dell’Aurelia, ma ancora non è chiara l’esatta dinamica di quanto avvenuto. L’ipotesi che stanno seguendo gli inquirenti è che l’uomo sia stato colto da un malore e che il malore sia stato dovuto al caldo, ma siamo ancora nel campo delle probabilità e l’unica cosa da fare è aspettare il responso ufficiale dei rilievi e del quadro clinico del 60enne.

Dopo che i colleghi hanno dato l’allarme, sul posto sono intervenute immediatamente l’automedica del ’118’ e l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta, la quale ha accompagnato l’uomo fino all’aeroporto del Cinquale, da dove è partito elisoccorso Pegaso in direzione dell’ospedale di Cisanello, a Pisa. All’arrivo dei soccorritori l’uomo è apparso in stato confusionale, tanto da non riuscire a parlare né tanto meno a fornire le proprie generalità. Successivamente sono intervenuti anche gli operatori del dipartimento Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl, i quali stanno battendo tutte le piste possibili per cercare di ricostruire l’esatta dinamica. Da una prima impressione sembra che il 60enne sia inciampato banalmente, forse dopo aver messo il piede in fallo, precipitando per alcuni metri. Ma se dietro l’incidente ci sia stato un malore oppure no è ancora presto per stabilirlo con certezza.