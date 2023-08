Inchino di Burlamacco a Viareggio per l'addio a Daniele Biagini, cantautore del Carnevale

Il cappello rosso, la gorgiera bianca e i guanti di Burlamacco posati sul feretro, adagiato sopra la bandiera in cui si riconosce tutta la città. Quella del Carnevale, che sventola su piazza Mazzini. Così Viareggio saluta il suo cantautore Daniele Biagini, scomparso venerdì pomeriggio all’ospedale di Careggi a soli 47 anni. Ad accogliere il commosso addio è la sala del Consiglio della Croce Verde, dove questo pomeriggio, alle 16.30, don Luigi Pellegrini della parrocchia di Santa Rita celebrerà una semplice benedizione. Prima dell’ultimo viaggio, domani mattina alle 10, verso il cimitero comunale.

E un mare di ricordi già ieri ha affollato quella stanza. Ognuno, qui, “tra la Pineta e il mare“, ne custodisce uno legato alle canzoni che Daniele, ha scritto musicato o arrangiato. Canzoni che raccontano di Viareggio e del Carnevale, che conservano il sapore autentico di una tradizione centenaria. Di cui Biagini, “Il Maestro“ come tutti lo chiamavano, si è fatto meraviglioso interprete, raggiungendo l’apice nel 2012 quando la sua "Canta" fu proclamata canzone ufficiale della manifestazione. "In quel momento – raccontò qualche anno dopo, in un’intervista – avevo conquistato la più grande soddisfazione". Il suo nome, impresso nell’albo d’oro, accanto a quello di Sadun, del Barghetti, del Lami, del Cucchiar... "Che altro avrei potuto chiedere di più?". Ma Daniele è stato tanto di più: è stato figlio, fratello, padre e compagno. È stato amico, e ha incoraggiato e realizzato i desideri di chi voleva mettere in musica un sogno.