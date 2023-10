Inchiesta pubblica su Cava Fornace. La Regione delibera la procedura. Parteciperanno comuni e cittadini

L’annosa vicenda di Cava Fornace è giunta a una svolta: l’inchiesta pubblica si farà per valutare la richiesta del gestore di proseguire con il conferimento dei rifiuti non speciali passando dagli attuali 43 metri fino a quota 98 metri. Esulteranno tutti coloro – comitati, associazioni ambientaliste, comuni e rappresentanti politici – che da tempo si battono non solo affinché venga scongiurata una prospettiva del genere, ma soprattutto perché sia rispettata la volontà di una chiusura definitiva della discarica, con successiva bonifica, espressa a suo tempo dalle mozioni approvate all’unanimità dai comuni interessati e dal consiglio regionale. La delibera che ha istituito l’inchiesta pubblicva è stata firmata dalla stessa Regione al termine della seduta del 9 ottobre su proposta dell’assessore regionale all’ambiente Monia Monni. In ballo c’è la richiesta inoltrata lo scorso gennaio alla Regione dal gestore della discarica – Programma ambiente Apuane – di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) finalizzato a poter aumentare il conferimento dei rifiuti, attualmente fermo a 43 metri. Progetto che per il gestore comporta un investimento economico di quasi 14,3 milioni di euro.

Avviato il 12 luglio, il procedimento aveva registrato l’arrivo di 48 osservazioni, di cui 16 avevano chiesto di svolgere le consultazioni tramite inchiesta pubblica. Il primo a farne richiesta era stato il consigliere Pd Nicola Conti ("l’inchiesta avrà il compito di analizzare a fondo la documentazione prodotta, chiedere eventuali integrazioni e rilasciare un parere sul procedimento: un altro piccolo passo per arrivare all’immediata chiusura della discarica"), seguito, tra gli altri, da Italia Nostra e Comitato contro la discarica, Comitato trasparenza, informazione e partecipazione, comitato Strettoia, e i comuni di Pietrasanta, Montignoso, Forte dei Marmi e Massa. A presiedere l’inchiesta pubblica sarà l’architetto Ottavia Cardillo, che sarà affiancata da due commissari. L’iter prevede complessivamente tre audizioni – preliminare, generale e finale – alle quali saranno ammessi a partecipare i soggetti che abbiano presentato osservazioni e quelli che ne abbiano fatto richiesta almeno 48 ore prima di ciascuna audizione.