Incentivi concreti per le imprese Un “cantiere“ aperto per crescere

Occorre ricordare che gli incentivi per le imprese oggi disponibili sono numerosi. Molti sono conosciuti ma rimangono inutilizzati perché non vengono richiesti dalle aziende potenzialmente interessate.

Certo le normative sono a volte complesse per il piccolo imprenditore e richiedono l’assistenza di un consulente esperto. Ma addentriamoci in alcuni esmpi concreti per comprendere le opportunità che si aprono e quali agevolazioni sono posssibili. Ecco due esempi concreti a cui possono fare ricorso le imprese. Vediamo due agevolazioni. Con “oltre nuove imprese a tasso zero“: è l’incentivo dedicato alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani fra 18 e 35 anni oppure da donne di tutte le età. Le imprese possono chiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare attività già esistenti.

“Smart e start Italia, invece. è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative che abbiano un significativo contenuto tecnologico, orientamento allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale o dell’internet delle cose.

Due strumenti utili e agili che sicuramente aiutano le piccole imprese a spiccare il volo verso nuove opportunità.