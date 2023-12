Pietrasanta, incendio in una casa: proprietario ustionato a una gamba

Viareggio, 10 dicembre 2023 – A Pietrasanta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento della cittadina versiliese è intervenuta alle 16:50 di sabato 9 dicembre in via Torraccia 29 per un incendio sviluppatosi in un appartamento. Le fiamme si sono sviluppate interessando il vano cucina e l’ingresso dell’abitazione al piano terra. Nell’incendio il proprietario dell’immobile ha riportato ustioni a una gamba, comunque non gravi, ed è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia con un’ambulanza del 118, per le cure del caso.