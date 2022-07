Incendio Massarosa, volontari salvano dal fuoco gli animali

Massarosa (Lucca), 21 luglio 2022 - Da giorni la Versilia brucia, sul posto elicotteri, canadair e squadre di terra stanno lavorando senza interruzione per arginare il fronte del fuoco fino a spegnerlo definitivamente. Di ora in ora la situazione sembra diventare sempre più drammatica, per tutta la notte almeno cento vigili del fuoco hanno lavorato sulle fiamme. Tanta la paura, oltre 800 ettari di terreno bruciati, 10 case bruciate, 500 persone evacuate; un bilancio da incubo ma l'attenzione continua a essere massima. Si vigila sulle fiamme, sulle persone e sugli animali impauriti e disorientati.

Sono stati diversi, anche nei giorni passati, gli interventi per portare in salvo gli animali. Anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, in queste drammatiche ore per il territorio della Versilia, continua a ribadire la massima attenzione e la cura per ogni aspetto da un messaggio sui propri social ha posto l'attenzione sui volontari e le volontarie che stanno dando una grossa mano per portare in salvo gli animali.

"La nostra attenzione è massima anche per gli animali impauriti dall'incendio, grazie a tutte le volontarie e volontari che da giorni li stanno portando in salvo" queste le parole del Presidente affidate a Facebook.