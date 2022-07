Incendio Massarosa, aggiornamenti: il rogo si sposta a Valpromaro. Caccia al piromane

Massarosa (Lucca), 21 luglio 2022 - L'incendio a Massarosa va avanti. Siamo al quarto giorno. Tra gli ultimi aggiornamenti sappiamo che il rogo si è spostato a Valpromaro, a circa dieci chilometri di distanza da Massarosa. I fronti dell'incendio al momento si sarebbero attestati, ma si teme che i cambi di vento possano nuovamente far correre le fiamme. Sul profilo Facebook del Comune di Massarosa si legge che "sono in corso le verifiche alle abitazioni per procedere al rientro delle persone. Ad ora restano valide le ordinanze di evacuazione (l'ultima, nella notte di mercoledì 20 luglio a Piazzano)". Sul fronte Camaiore la situazione è stabile e sotto controllo. Lo fa sapere sui social anche il comune di Camaiore che però spiega: "non c'è alcuna possibilità che venga revocata entro oggi l'ordinanza di evacuazione di Fibbialla: permangono ancora criticità legate ad una possibile ripresa delle fiamme intorno all'abitato e non ci sono ancora le condizioni per poter riattivare l'energia elettrica in paese, che pregiudicherebbe la sicurezza in caso fossero necessari interventi emergenziali".

Ore 17:02 - La Regione Toscana dichiarerà lo stato di calamità per l'incendio a Massarosa. Lo fa sapere il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine di una conferenza stampa svoltasi a Firenze. "Lo dichiareremo quando sarà finito l'incendio, nel senso che dobbiamo indicare tutta la superficie che viene toccata", ha fatto sapere il presidente Giani.

Da mercoledì 20 luglio è scattata la caccia al piromane, perché a quanto si apprende sono stati ritrovati cinque inneschi dell'incendio a Massarosa. La Procura della Repubblica di Lucca ha aperto una inchiesta sul rogo. Nel fascicolo aperto dalla magistratura al momento si ipotizza il reato di incendio doloso.

Apri la galleria Incendio, le foto dei volontari Anpas a Massarosa

Sono circa 900 gli ettari bruciati. A Vecchiano sono andati in fiamme circa 120 ettari. Ma i dati sono ancora provvisori.

In base ai dati forniti dalla Protezione civile sono oltre 1.000 in totale gli evacuati. Di questi, circa 500 nel comune di Massarosa (nel dettaglio, la prima notte circa 200 a Pieve Elici, Miglianello, Montigiano e Scherzi; circa 120 a Gualdo, 50 tra Ronco, Bicocca, Polla del Morto e Acquachiara e 60 a Panicale solo nella notte tra mercoledì e giovedì 21 luglio. Circa 370 gli abitanti evacuati nel comune di Camaiore (in particolare: a Fibbialla circa 200 e Valpromaro circa 170). A Lucca altri 200 tutti nella frazione di Piazzano, evacuata stanotte. Mentre nella frazione di Castiglioncello (Lu), pur non essendo scattata l'ordinanza, sono state fatte allontanare 20 persone in forma precauzionale.

In tutta la Toscana da ieri si vede un denso femo e si sente nell'aria un forte odore di bruciato. È quello che hanno segnalato migliaia di cittadini a Firenze, Pistoia, Prato ma anche Empoli, Pontassieve, Arezzo, nel Mugello, Montecatini Terme. I vigili del fuoco hanno spiegato che si tratta dei venti che soffiano da Viareggio e che portano i fumi della combustione dell'incendio a Massarosa.

Da lunedì, quando l'incendio si è sviluppato, sul posto sono già intervenute 240 donne e uomini dell'anticendio boschivo e 120 vigili del fuoco. Altre 27 squadre Aib (circa 60 operatori) sono state attivate per le prossime ore. Tante le risorse tecniche messe in campo dall'antincendio boschivo regionale per contrastare efficacemente le fiamme in questi due giorni: dal direttore delle operazioni agli assistenti ed analisti, oltre alle squadre provenienti da altre province. Al momento stanno operando 2 Canadair e 4 elicotteri della flotta regionale oltre a 15 squadre dell'antincendio boschivo a terra e squadre dei Vigili del fuoco.