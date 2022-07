L'incendio in via di Montramito (foto Umicini)

Massarosa (Lucca), 18 luglio 2022 - I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio nel comune di Massarosa ( Lucca), in via di Montramito, in Versilia, per un incendio di vegetazione. I vigili del fuoco sono a presidio delle abitazioni presenti in prossimità dell'incendio, sul posto anche squadre di volontari Aib ed elicottero antincendio della Regione.