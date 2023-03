Incendio, l’ira di Baldi "Carenza nei soccorsi"

Passato lo spavento per l’incendio che la sera del 20 marzo gli ha distrutto mezza casa, per Mirco Baldi è il momento della rabbia e dello sfogo. Il noto politico strettoiese, che alle comunali correrà nella lista “Amo Pietrasanta“ a sostegno del candidato Massimiliano Simoni (FdI), ritiene infatti che sul fronte dei soccorsi e della sicurezza il territorio sia piuttosto carente. "Siamo tutti salvi – scrive – anche se fortemente provati. Un edificio di soli 12 anni di vita non può prender fuoco come un cerino in 20 minuti. Ringrazio poi i vigili del fuoco per aver dato il massimo, ma l’organizzazione è stata approssimativa. Sono arrivati con una botte con poca acqua, hanno dovuto aspettare i rinforzi da Massa e l’autoscala è arrivata quando ormai il rogo era fuori controllo. Abbiamo una fiammante caserma in zona Portone, ma mancano uomini e mezzi. Questo è colpa della politica e non degli addetti ai lavori".

L’altra stoccata di Baldi, che la sera dell’incendio era con la moglie e i loro due figli (il più grande ha rischiato di essere investito dalle fiamme), punta il dito anche sul fatto che Strettoia è dotata di un solo idrante vicino alle elementari “Mutti“, quindi lontano da Montiscendi. "Come se non bastasse – conclude – c’è un problema legato allo smaltimento dei rifiuti del tetto, dato che nessuno li vuole ritirare. Ersu consiglia ditte private, lavandosene le mani e paventando tempi biblici per lo smaltimento a titolo oneroso. Infine capisco che il sindaco è in campagna elettorale, ma mi sarei aspettato una telefonata a differenza della solidarietà dimostrata dal sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini, Paolo Giannarelli e molti politici e amministratori".