Forte dei Marmi (Lucca), 3 dicembre 2024 – Incendio in un cantiere edile a Forte dei Marmi: intorno alle 7 di questa mattina le fiamme hanno interessato il sito di una civile abitazione in costruzione in via Francesco Ferrucci.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta, supportati dall'autobotte di Viareggio.