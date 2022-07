Viareggio, incendio in una carrozzeria: il fumo invade la Variante Aurelia

Viareggio, 7 luglio 2022 - Un incendio è divampato nel pomeriggio all'interno della carrozzeria Barsotti service in via della Gronda a Viareggio (Lucca): le fiamme avrebbe interessato materiale di stoccaggio che si trovava in fondo al piazzale e non ci sono stati danni al resto dell'autofficina.

Chiuso per breve tempo anche l'ingresso alla variante Aurelia a causa del fumo: l'entrata in superstrada è stata poi riaperta non appena i vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Stando ai primi accertamenti l'origine dell'incendio dovrebbe essere di natura accidentale. A dare l'allarme è stato il personale e il titolare della carrozzeria: hanno visto il fumo e hanno allertato i vigili del fuoco.