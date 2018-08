Camaiore (Lucca), 29 agosto 2018 - Un incendio è scoppiato in una pineta in località Orbicciano, nel comune di Camaiore. Sul posto il sistema regionale antincendio ha inviato quattro elicotteri, una squadra di operai dell'Unione dei Comuni della Versilia, 4 squadre Anpas e 1 della Misericordia per il volontariato. Tra le squadre Anpas, anche quella dell'Svs di Livorno con tre persone. Proprio l'Svs di Livorno ha rilasciato un video in cui si vede un volontario lottare contro le fiamme. Quattro gli ettari che sono andati in fumo.

Presenti i vigili del fuoco per rifornimento mezzi e presidio di eventuali abitazioni minacciate. Le operazioni, coordinate da un direttore della Regione Toscana, sono state indirizzate ad evitare che il fuoco spinto dal vento potessse ulteriormente allargarsi e aumentare intensità, data la presenza di vegetazione altamente infiammabile.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri forestali per risalire all'origine del rogo.