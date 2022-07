Incendio a Bozzano, inferno di fuoco sulle colline: 50 persone evacuate

Foto : L'incendio in via di Montramito a Massarosa

Massarosa (Lucca), 19 luglio 2022 - L'incendio a Bozzano, nel comune di Massarosa (Versilia), fa paura. Il vasto rogo, iniziato nella tarda serata di lunedì 18 luglio, è proseguito e si è esteso per tutta la notte. Sulle colline c'è un vero e proprio inferno di fuoco. Circa 50 persone sono state evacuate dalle proprie case. In azione per spegnere le fiamme che stanno divorando i boschi e che hanno attaccato tre edifici, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, anche 4 elicotteri e 4 Canadair. In totale sul posto circa 60 unità e oltre 16 automezzi. La bretella Lucca-Viareggio al momento è chiusa. La situazione, fanno sapere i vigili del fuoco, è grave.

Alcune case della zona sono state fatte evacuare. Circa 50 le persone preventivamente fatte uscire dalle proprie abitazioni. Questo perché nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato antincendio, la zona impervia e le scarse vie di accesso ai boschi delle colline di Bozzano hanno impedito il contenimento dell'incendio. E inoltre, il leggero vento di nord-est che ha soffiato tutta la notte non ha facilitato lo spegnimento dell'incendio.

La bretella Lucca- Viareggio che collega l'autostrada A11 con quella della E80 è al momento chiusa alla circolazione. Era già stata chiusa e poi riaperte varie volte per precauzione perché il fumo aveva invaso la carreggiata.

Quattro elicotteri e quattro Canadair operano in zona. Al momento sono impiegate circa 60 unità dei vigili del fuoco. Schierate le squadre del comando di Lucca, con il supporto ai comandi di Firenze, Prato, Livorno, Massa e Pistoia. Sul posto opera anche una squadra Gauf che con azioni mirate e pianificate applicherà tecniche di controfuoco per ridurre il fronte di fiamma. Allestito vicino alla piscina comnale Unità Comando Locale per la gestione dell'intervento.

"È un incendio terribile quello scoppiato a Massarosa". Al momento "la stima delle fiamme è di circa 80 ettari". Lo spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "La nostra sala regionale è pienamente operativa", aggiunge.