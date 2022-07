Incendio a Massarosa, ancora sganci dell'elicottero: inizia la bonifica

Massarosa (Lucca), 22 luglio 2022 - Non si ferma il super lavoro dei vigili del fuoco sul devastante incendio che ha colpito la Versilia. Insieme alle altre squadre antincendio, hanno lavorato ancora tutta la notte scorsa per spegnere gli ultimi, residui focolai di incendio che sono rimasti nelle frazioni di Montigiano, Valpromaro e Chiatri del comune di Massarosa (Lucca), oltre a presidiare attivamente, anche per mezzo di immagini fornite dai droni, tutte le aree urbane e boscate del territorio colpito dal forte incendio.

Le squadre dei vigili del fuoco si sono avvicendate riducendo il numero da un centinaio a 87 unità. Sul posto le regioni coinvolte nel soccorso sono: Toscana, Lombardia e Piemonte, vedendo tornare in sede le colonne mobili dell'Emilia Romagna.

Stamani, 22 luglio, sono in corso gli sganci dell'elicottero Aib della Regione Toscana che insieme alle squadre di terra, proseguiranno la bonifica delle aree.

Sono circa 900 gli ettari bruciati. A Vecchiano sono andati in fiamme circa 120 ettari. Ma i dati sono ancora provvisori.

In base ai dati forniti dalla Protezione civile sono oltre 1.000 in totale gli evacuati. Di questi, circa 500 nel comune di Massarosa (nel dettaglio, la prima notte circa 200 a Pieve Elici, Miglianello, Montigiano e Scherzi; circa 120 a Gualdo, 50 tra Ronco, Bicocca, Polla del Morto e Acquachiara e 60 a Panicale solo nella notte tra mercoledì e giovedì 21 luglio. Circa 370 gli abitanti evacuati nel comune di Camaiore (in particolare: a Fibbialla circa 200 e Valpromaro circa 170). A Lucca altri 200 tutti nella frazione di Piazzano, evacuata stanotte. Mentre nella frazione di Castiglioncello (Lu), pur non essendo scattata l'ordinanza, sono state fatte allontanare 20 persone in forma precauzionale.

A quanto si apprende sono stati ritrovati cinque inneschi dell'incendio a Massarosa, dunque da mercoledì è caccia al responsabile dei roghi che hanno devastato centinaia di ettari di boschi. La Procura della Repubblica di Lucca ha aperto una inchiesta sul rogo. Nel fascicolo aperto dalla magistratura al momento si ipotizza il reato di incendio doloso.