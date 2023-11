Incaricato al magazzino in azienda settore nautico

RAPPRESENTANTI PRODOTTI PARRUCCHIERI

M.c.r. srl. Viareggio prodotti per parrucchieri ed estetica. cerca rappresentanti per Provincia di Lucca e Provincia di Massa Carrara. Cv: [email protected]

ADDETTO MAGAZZINO

Azienda “Due tecno srl” rivendita articoli nautica a Viareggio cerca per ricevimento della merce in ingresso, lavorazione ordini in entrata e uscita, posizionamento merce a scaffale. Richiesta esperienza, buona conoscenza del pacchetto Office e programma gestionale, patente B. Da subito con contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Orario 8-12:3014-18 su 5 giorni lavorativi settimanali. Per candidarsi inviare una mail a [email protected] o contattare il numero 0584331399