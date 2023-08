"Incantesimo estivo" Al Bagno Giorgia

La cena sulla spiaggia dei vip al Bagno Giorgia, che da anni scrive la storia della balneazione raffinata e di classe, si è trasformata in un evento di beneficenza a favore della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e ha registrato grande successo. L’incasso della cena, che ha avuto tante presenze, è stato donato alla Fondazione dell’ospedale pediatrico fiorentino, un’eccellenza della sanità toscana e non solo.

"Incantesimo di mezza estate", la serata nel fine settimana sotto il cielo stellato, ha scritto una pagina di solidarietà, eleganza e professionalità che dimostra come lo stabilimento di Loredana e Patrizia Orsi è nel cuore della città e dei clienti che lo scelgono ogni anno rinnovando il patto di fiducia e di affetto. Un evento che è stato possibile grazie alla volontà e alla sensibilità del Bagno Giorgia e di tante persone. Il titolare del ristorante “Amaro“ Daniele Belluomini con Cristiana Giovanelli e con il prezioso contributo di Pietro Vairo hanno organizzato un menù da favola, raffinato ed elegante all’altezza dei clienti che hanno scelto di diventare testimoni di solidarietà. Prima ancora della serata le adesioni alla cena del cuore erano state oltre un centinaio garentendo al Meyer una somma di alcune migliaia di euro. Il successo della serata si è trasformato in un evento ancora significativo: per volontà delle titolari dello stabilimento, Loredana e Patrizia, la solidarietà nei confronti della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze andrà avanti per tutta l’estate. Chi vorrà aderire trova un angolo ad hoc: una cassetta nella quale lasciare il proprio contributo.

Maria Nudi