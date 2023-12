Inaugurazione di DigitForte. Lo sportello informatico per supportare i cittadini

Districarsi tra le pratiche on line non sarà più impssibile. Lunedì alle 11 sarà inaugurato DigitForte, il nuovo centro di facilitazione digitale promosso dalla Regione grazie ai fondi del Pnrr stanziati dal Dipartimento della Trasformazione digitale. Il servizio è finalizzato a fornire supporto ai cittadini nell’utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie digitali, in modo da semplificare il rapporto con le amministrazioni pubbliche. Quello di Forte dei Marmi, che avrà sede a Villa Bertelli negli spazi Informagiovani, sarà gestito dalla Cooperativa Cassiopea e aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 15 alle 17.30. Potranno usufruirne gratuitamente tutti i cittadini indipendentemente dal comune di residenza: a supportarli un “facilitatore digitale” in grado di seguirlo nelle attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online (Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari, pagamenti online, etc.); sostenerlo nelle sue attività digitali (ricerca di opportunità lavorative, e-commerce, home banking); avvicinare l’utente all’utilizzo degli strumenti digitali e sensibilizzare rispetto ai temi della sicurezza informatica. Chi non vorrà andarci di persona potrà inviare una mail a [email protected] o chiamando lo 0584280313. "Nel momento in cui la tecnologia sta prendendo sempre più piede nella vita quotidiana – commenta il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini – DigitForte andrà incontro alle necessità delle persone, soprattutto dei più anziani e di tutto coloro che spesso si trovano in difficoltà ad accedere ai vari servizi online".

Fra.Na.