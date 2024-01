Inaugurata l’area sport & salute. Il circuito in piazza Versilia . Attrezzi, wifi e letture Qr code

Nove “stazioni”, dallo step in due altezze alla panca per l’allenamento dei tricipiti, passando per handbike, spalliera e “combinate” per specifiche aree muscolari: è il nuovo circuito fitness allestito all’interno del parco piazza Versilia, a Fiumetto, grazie all’adesione da parte del Comune al progetto “Sport di tutti – Parchi” che Sport e Salute (società dello Stato che promuove i corretti stili di vita) e Anci (l’associazione nazionale dei Comuni italiani) hanno ideato per realizzare aree attrezzate per l’attività sportiva a corpo libero all’interno di spazi pubblici. "Consegnamo alla comunità un’occasione di socialità e benessere in più, a costo zero – ha esordito l’assessore Andrea Cosci – proseguendo in quel percorso di valorizzazione dell’attività motoria e sportiva che, come amministratori, abbiamo intrapreso già da diversi anni". "I mesi della pandemia – ha proseguito l’assessore Matteo Marcucci – ci hanno fatto capire il valore incalcolabile dello stare all’aria aperta e dello star bene con noi stessi, che poi ci porta a stare bene anche con gli altri. Investire su spazi come questo e sulla stessa area gioco inclusiva, che abbiamo inaugurato sempre qui in piazza Versilia, a luglio, è un impegno preciso che proprio in quest’ottica ci siamo presi con i cittadini". Alla realizzazione dell’area fitness, costo complessivo di poco superiore a 20 mila euro, ha partecipato infatti anche il Comune, con una quota pari a circa il 50%. Una particolarità del circuito: la “lettura” del QR Code sui singoli attrezzi, che rimanda a una breve spiegazione sul loro corretto utilizzo da parte di due ex ginnasti, Yuri Chechi e Anželika Savrajuk e un nuovo punto di connessione wifi a servizio dell’area fitness, utilizzabile gratuitamente previa registrazione.