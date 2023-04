Inaugurata "Banca Progetto" Nuova agenzia in via Garibaldi

È stata inaugurata giovedì in via Garibaldi 55 aprirà una nuova agenzia “Banca Progetto”. L’iniziativa, è stata promossa da Gianfranco Antognoli, titolare di Aura Intermedia srl (unico agente monomandatario in Toscana) che pur essendo già operativa sul territorio ha deciso di aprire un punto fisico a disposizione delle imprese utilizzando il Brand della Banca. L’apertura è stata anticipata da un importante incontro informativo al Gran Caffè Margherita in viale Manin. Ad aprire il dibattito è stato particolarmente apprezzato l’intervento istituzionale dell’assessore Alessandro Meciani. A seguire il taglio del nastro della nuova Agenzia, alla presenza del vice sindaco Valter Alberici. Banca Progetto è operativa nei finanziamenti chirografari a medio lungo termine e nelle soluzioni per il sostegno della liquidità aziendale attraverso strumenti di factoring e cessione crediti Iva.