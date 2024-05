In viaggio con le dosi sotto il sedile dell’auto. Vede la Polstrada e sbanda: arrestato

Li aveva nascosti banalmente sotto il sedile del passeggero: settecento grammi tra hashish e marijuana. Che se fossero finiti sul mercato illegale dello spaccio avrebbero potuto fruttare circa 2.500 euro. Invece nel “giro“ non ci arriveranno mai, perché la droga è finita sotto sequestro grazie ad un’intuizione della Polizia Stradale di Viareggio.

Quando la volante – di pattuglia ieri pomeriggio sulla A12 – ha incrociato quell’auto, appena prima del casello Versilia, gli agenti hanno subito capito che l’automobilista aveva qualcosa da nascondere. Perché quel giovane alla guida di una Lancia, un trentenne originario della provincia di Roma, quando ha intravisto la Polstrada accostarsi ha lanciato un’occhiata rapida verso gli agenti e ha immediatamente manifestato evidenti segni di nervosismo. Quindi ha iniziato a sbandare, poi è parso voler accelerare la sua corsa. Infine, all’Alt dei poliziotti, ha accostato e si è fermato alla prima piazzola di sosta.

Da lì è scattato il controllo sull’uomo, che viaggiava da solo, e sull’autovettura. E durante la perquisizione i poliziotti, come già anticipato, hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta sotto il sedile del passeggero. Per il trentenne romano sono quindi scattate le manette oltre al sequestro dell’auto e del denaro che aveva in tasca, oltre 600 euro in contanti.

