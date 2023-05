In Versiliana torna "L’arte del Cavallo"

“L’arte del Cavallo“torna in Versiliana per la sua 22° edizione. Il concorso equestre dedicato al cavallo arabo (foto) è nel weekend con ingresso libero dalle 9 alle 19. La giuria internazionale valuterà gli esemplari di cavalli arabi per il concorso morfologico “Arabian Horse International B Show- E.C.H.A.O“. Sono molti gli allevamenti che hanno aderito e che tornano per un evento amato dagli appassionati, ma anche dalle famiglie che con i bambini possono ammirare gli splendidi esemplari. È prevista la mostra mercato di prodotti artigianali e enogastronomici. Lo spazio Caffè de La Versiliana ospita domenica una mostra canina. Il manifesto dell’evento è opera di Bernard Bezzina.