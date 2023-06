"In Versilia mancano 52 medici territoriali. Al Pronto Soccorso è un assedio"

Viareggio, 7 giugno 2023 – Era il 1980. E quando il dottor Umberto Quiriconi prese servizio come medico di famiglia aveva trecento assistiti di cui prendersi cura.

"Li conoscevo uno per uno. Per nome". "Conoscevo la storia di ogni paziente, e per questo sapevo cosa attribuire ad ogni sintomo". Il medico, allora, era davvero uno di famiglia.

"Poi, diciamo con l’aziendalizzazione della sanità negli anni ’90, è cambiato tutto. In peggio", sostiene Quiriconi, presidente dell’ordine dei medici della Provincia di Lucca .

"I giovani medici, oggi, si ritrovano con 1500 assistiti, di cui non possono conoscere la storia e una mole infinita di burocrazia che si ripercuote sul tempo da dedicare al paziente e alla valutazione clinica. E inevitabilmente, per arrivare all’origine di un problema, devono prescrivere esami e visite specialistiche. Questo finisce per ripercuotersi sui servizi ospedalieri".

Eppure proprio la medicina territoriale dovrebbe fare da filtro per l’ospedale...

"Appunto, dovrebbe. Ma non ci sono le condizioni e non ci sono i medici. Solo in Versilia oggi mancano 25 medici di famiglia e 27 di guardia medica. In totale mancano 52 medici di medicina territoriale".

Ma perché mancano i medici?

"Pensi solo che ogni anno almeno 1200 medici si trasferiscono all’estero, dove trovano condizioni lavorative ed economiche decisamente migliori di quelle che ci sono nel nostro paese. Negli ultimi 12 anni l’Italia ha perso 12mila medici. Già quindici anni fa il nostro ente pensionistico, l’Enpam, aveva lanciato l’allarme, avvertendo che in breve tempo il numero dei medici pensionati avrebbe superato quello dei medici in servizio. Quell’allarme è stato completamente ignorato, non è stata fatta alcuna programmazione. E adesso quel tempo è arrivato, e le conseguenze si abbattono sul sistema di assistenza sanitaria".

Alcuni medici di famiglia, su base volontaria, per far fronte alla carenza di personale, hanno accettato di aumentare a 1800 la soglia dei pazienti da assistere. È una risposta?

"E’ un tentativo di colmare una lacuna, ma credo che sia difficile riuscire a dare una risposta a 1800 assistiti. Già con 1500 il carico di lavoro è immane".

Intanto le lista d’attesa per esami e visite si ingrossano, e il Pronto Soccorso viene preso d’assalto.

"L’impossibilità dei medici di famiglia di conoscere la storia clinica di ogni assistito è una delle ragioni che li porta a richiedere accertamenti. Ma le cause di questo emergenza sono molteplici: c’è l’invecchiamento della popolazione, c’è l’effetto molla del Covid, poiché a causa della pandemia il follow up dei pazienti cronici si è fermato e dunque è stato necessario recuperare i controlli accantonati a cui si sono aggiunti i nuovi. C’è la medicina difensiva, che spinge i medici, in auto-tutela, a prescrivere sempre un esame in più. E poi non si investe abbastanza nell’educazione sanitaria. I medici di famiglia dovrebbero sensibilizzare gli assistiti sul corretto ricorso al Pronto Soccorso, a cui ci si deve rivolgere solo in caso di urgenza, ma non c’è tempo nemmeno per questo. Di pari passo cresce questa tendenza a medicalizzare tutto, un tempo non era così. Pensi, mio zio era medico e io, quando ero un bambino, l’avrò visto 4 o 5 volte in tutto".

Alle condizioni di oggi, farebbe la stessa scelta? Oggi sceglierebbe ancora di fare il medico?

"Certo. Quella del medico è una professione bellissima, che si fa per passione. Però è necessario essere messi nelle condizioni di svolgerla con serenità. Bisogna avere il diritto di lavorare serenamente ed avere, anche, un vita privata. Cosa che ad esempio chi lavora in Pronto Soccorso, dove il personale è ridotto alla metà, oggi non ha. Dovremmo dare loro una medaglia al valore. E anche alle loro famiglie".