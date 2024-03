In vendita le posate del "Gordo". Nuova iniziativa ambientalista: "Il ricavato servirà a salvare le api"

Dove vanno a finire le opere di cartapesta, una volta ammainata la bandiera del Burlamacco e smontate le tribune? Alle volte negli hangar degli artisti, altre a ornamento di città. Altre volte ancora diventano piante e arnie per accogliere e sostenere le api, come accadrà con le posate del carro vincitore di seconda categoria "All you can eat" di Matteo Raciti, che, con il progetto di venderle a favore della Cooperativa Millefiori e del suo patrimonio apistico, continuerà ad essere portatore di un messaggio ambientalista oltre e dopo il Carnevale.

Matteo, com’è nata questa idea?

"Ho sempre pensato che il Carnevale potesse essere il punto di partenza per lanciare messaggi e creare eventi correlati al senso dei carri. Nel caso specifico di “All you can eat“ ho ragionato su come potessi contribuire in maniera concreta a un progetto ambientalista per un messaggio di salvaguardia della natura e ho pensato subito alla Cooperativa Millefiori di Camaiore, con cui collaboro ormai da diversi anni".

Di cosa si occupa?

"È un’associazione che gestisce progetti di agricoltura sociale per l’inclusione. Ho lavorato con alcuni utenti dell’associazione per diverse costruzioni in cartapesta. Dunque, mi è venuto naturale contattarli e sviluppare insieme l’idea di questo progetto, soprattutto perché è una realtà del territorio dedicata alla salvaguardia ambientale".

Il progetto in cosa consiste?

"A offerta libera venderemo le posate che avevano le maschere di “All you can eat“ fatte di carta, cartone e bambù, realizzate da Bambuseto, un’azienda anch’essa del territorio che si occupa di semilavorati e che ha un suo bosco di bambù. Con il contributo di chi vorrà partecipare sosterremo la Fattoria Millefiori per l’acquisto di 3 famiglie di api, guardiane del nostro ecosistema, soprattutto per ripopolare il patrimonio apistico della cooperativa che ha visto in un inverno molto difficile la morte di molte api a causa della fame. Abbiamo pensato di includere nel progetto di sostegno ecologico anche un boschetto di piante nettarifere, come lavanda, rosmarino e diverse essenze aromatiche per favorire il raccolto di nettare e polline e, viste le passate estati siccitose, vorremmo realizzare anche un sistema per il recupero di acque piovane favorendo l’irrigazione dell’orto e della serra".

Posate ambientaliste, dunque...

"Sì, circa 100 tra coltelli, cucchiai e forchette, quelle che tenevano le mie maschere sul lungomare. Già dall’inizio di questo viaggio avevo comunicato ai miei figuranti e ai miei collaboratori l’intenzione e la voglia di trasformare l’opera realizzata in qualcosa di ancora più bello. Tenevo tanto al fatto di comunicare non solo un messaggio simbolico, ma anche di sostanza". Ci sono già richieste?

"MI sono arrivate tantissime richieste. Ho già cominciato a dare appuntamenti per il ritiro in Cittadella. Inoltre, molte delle mie maschere le desideravano per sé ancora prima della fine del Carnevale".

Ci sarà chi ci addobberà la casa.

"È probabile! Tra coloro che mi hanno contattato ci sono anche attività commerciali, ristoranti e qualcuno che decorerà il proprio bar con un coltello, una forchetta o un cucchiaio di cartapesta. Qualsiasi uso ne faranno, per il fine che abbiamo, andrà bene".

Gaia Parrini