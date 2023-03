"In tanti già da sabato Hanno dormito in hotel"

VIAREGGIO

C’è anche chi ha deciso di venire un giorno prima. E dormire in albergo. Sono alcuni dei ragazzi che per festeggiare i cento giorni sono arrivati domenica invece che ieri. Alcuni erano già arrivati sabato: colpiscono perché "armati" di trolley si incamminavano in via Mazzini. "Sarà per la posizione, ma abbiamo avuto 40 ragazzi e abbiamo riempito 15 camere. Tutti toscani, da Pistoia, dal Valdarno, da Firenze", dice, titolare dell’hotel Bella Riviera, che dalle sue stanze vede direttamente il Belvedere inondato di giovani. "Ci sono davvero tantissimi ragazzi — prosegue l’albergatore — d’altronde in questi casi il rimbalzo social è importante e si fa sentire. Mi sembra che anche negli scorsi anni non ci fossero state così tante persone. Si era un po’ affievolito. In ogni caso il dj set attira molto".

Partito alle 13, nel pomeriggio rimbalzavano sui social le immagini di una spiaggia piena di ragazzi. Come a un concerto. Di certo un lunedì diverso dal normale. "La domenica sera non avremmo avuto tutte queste persone. Il periodo non è quello dei grandi arrivi. Il sabato si lavora, ma non è il momento di grandi arrivi. Quindi il fatto che la giornata sia caduta di lunedì ha fatto ancora meglio. Ma non ne abbiamo giovato solo noi". Becagli si riferisce infatti ai tanti ragazzi che sulla Passeggiata camminavano tra un esercizio commerciale e l’altro, che arrivavano fino a piazza Pea. "Ho visto tanti giovani che dovevano pranzare o comunque comprare qualcosa. Di sicuro anche gli esercizi della Passeggiata hanno lavorato". "Non possiamo che dire bene di un evento così — conclude Becagli — l’evento ha riscosso un enorme successo, sono queste le manifestazioni che portano sviluppo e promozione. Siamo aperti quasi tutto l’anno: ora aspettiamo la Pasqua e l’arrivo della stagione".