In tanti al burraco benefico. Il ricavato alla Ss Annunziata

Un’altra iniziativa benefica del Carnevaldarsena davvero riuscita. Dopo il pranzo di sabato con lo chef Tomei e il pasticcere Carrara, con 160 persone, è stata la volta del torneo di burraco. Decima edizione, organizzata dai volontari con il contributo dell’associazione e del ristorante Portus, che ha concesso ai 34 tavoli una location unica e prestigiosa al nuovo mercato ittico. Molti commercianti viareggini hanno offerto i premi per i giocatori e un buffet. Arbitraggio affidato all’associazione “Amici miei”. Il ricavato del torneo verrà devoluto alla Confraternita della Santissima Annunziata, per i lavori di ristrutturazione della chiesa più antica della città. In apertura hanno portato i loro saluti il presidente del Carnevaldarsena Massimiliano Pagni e della Confraternita, Michele Vannucci.