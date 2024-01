In Spagna per restare agganciati all’Europa. Il Forte vuole ripetere l’impresa con il Liceo

Iniziano le gare di ritorno dei gironi di Champions League e, come vuole la tradizione, si affrontano le squadre che si erano confrontate due settimane fa a piste invertite. Il Porsche Centre Forte dei Marmi è quindi a La Coruna per misurarsi, con inizio alle 20,30 con il Liceo, sconfitto all’andata per 4-2. Sempre per il gruppo A, alle 22 italiane si affrontano Barcelos e Barcellona. In classifica Barcellona a punteggio pieno (9), seguito da Barcelos (6), Forte (3) e Liceo (0). Una vittoria dei rossoblu li manterrebbe in corsa, mentre un successo dei galiziani porterebbe probabilmente all’eliminazione di entrambe. Dopo la partita di andata, nell’Ok Liga spagnola la formazione di Copa, che occupa la sesta posizione, ha pareggiato le ultime due: 5-5 a Igualada e 4-4 in casa con il Calafell.

La squadra di Alessandro Bertolucci ha potuto preparare al meglio questa sfida probabilmente decisiva per il proprio cammino in coppa, complice il rinvio a giovedì 1 febbraio del quarto di coppa Italia con il Montebello e la vittoria a tavolino con il già retrocesso Vercelli. Una pausa salutare, visto che adesso Gil e compagni saranno sottoposti all’ennesimo tour de force. Al rientro dalla Spagna saranno infatti impegnati domenica 28 a Giovinazzo per il posticipo della 17ma di A1; dopo il quarto di finale di coppa Italia con il Montebello al Palaforte, la stessa formazione tornerà di nuovo in Versilia domenica 4 febbraio per la 18ma di A1. Giovedì 8 febbraio sarà ancora la volta della Champions con la trasferta di Barcellona che sarà seguita dal posticipo di campionato a Valdagno. Tempo per annoiarsi atleti e supporters fortemarmini non ne avranno proprio in una stagione dai ritmi ormai simili a quelli del calcio e in cui raramente i calendari di inizio stagione vengono rispettati.

Programma della quarta giornata di Champions League. Gruppo A: Barcelos-Barcellona, Liceo-Forte. B: Reus-Benfica, Calafell-Sporting. C: Porto-Lleida, Tomar-Trissino. D: Oliveirense-Lodi, Valongo-St Omer.

G.A.