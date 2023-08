In scena quadri e arie da il Tabarro L’anteprima al Festival Puccini

A Villa Paolina, a Viareggio, stasera alle 21.15 quadri da il Tabarro e arie d’opera per presentare il dittico Tabarro e Castello del duca di Barbablù che è in scena al Festival Puccini per la rassegna i concerti del Festival Puccini.

La serata prevede, oltre a brani musicali, anche l’intervento del critico musicale Francesco Ermini Polacci che guida gli spettatori nell’ascolto di queste due opere in scena in un accostamento inconsueto. Un dittico proposto dal Teatro dell’Opera di Roma con la Fondazione Festival Pucciniano.

Il concerto ha come protagonisti Romina Cicoli, soprano, Yo Otahara, soprano, Alessandro Ceccarini, baritono, accompagnati al pianoforte da Elisa Montipò.

Due atti unici rappresentati per la prima volta nel 1918 rispettivamente a New York e Budapest.