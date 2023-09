In ricordo delle vittime. Memoriale per Nassiriya Domani alle 10, la sez. Camaiore dell'Assoc. Naz. Carabinieri inaugura un Memoriale in ricordo dei caduti di Nassirya. Partecipa la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Un momento di ricordo per le Vittime Italiane.