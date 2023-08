"In regola, ma rischio lo sfratto"

Rischia di ritrovarsi senza dimora un 44enne – impegnato in un’associazione sportiva di pattinaggio – che, dopo la morte del padre, sta lottando per la casa popolare al Varignano, in via dei Campi. L’uomo, che nell’ultimo periodo di vita del genitore si è preso cura di lui in tutto e per tutto, sta affrontando una difficile questione legale assieme al suo avvocato d’ufficio. "Nonostante abbia fatto la rinuncia all’eredità, risulta ancora che io debba pagare il debito che mio padre non è riuscito ad estinguere", spiega l’uomo. Si parla di circa 2mila euro.

"L’affitto lo sto pagando – sottolinea l’uomo – e nonostante questo non ci sono mai controlli, né tantomeno lavori di ristrutturazione. Il soffitto del bagno cade a pezzi, non ho una caldaia e d’inverno sono costretto a usare una stufetta per non morire di freddo. Percepisco il reddito di cittadinanza, ma sto comunque cercando lavoro, anche se alla mia età non è per niente facile".

Entro settembre, l’uomo verrà sfrattato se la questione non si risolve in tempo; dopo aver girato per vari patronati, qualche giorno fa ha avuto un altro incontro per ottenere un avvocato d’ufficio. "Chiedo un aiuto concreto: se sarà necessario chiederò anche un appuntamento con il sindaco, altrimenti finirò per strada tra poche settimane", conclude.

M.L.