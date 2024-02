In prima fila a Miami. Cantieri viareggini favoriti dai compratori americani

Si è aperto ieri e andrà avanti fino al 18 febbraio il Miami Boat Show, classica vetrina della nautica viareggina. Emergono marchi come Azimut e Sanlorenzo, il primo e il secondo produttore di yacht sopra i 24 metri al mondo, ma anche Next Group e Overmarine. Agli americani piace la drastica riduzione delle emissioni inquinanti che caratterizza i due marchi.

Sulle nuove unità sono montati apparati di depurazione delle diffusioni di anidride carbonica e di ossidi di zolfo con la possibilità di navigare in rada e all’interno dei porti in modalità elettrica a zero emissioni. Azimut schiera una flotta di otto modelli, tra cui il Magellano 30 metri al suo debutto mondiale. Così come il Fly 72’ (di 22 metri) è per la prima volta in America. Oltre le anteprime, altri modelli della serie Fly, il 53’ di 17 metri e il Fly 68’ di 20 metri, oltre al Magellano 60’ (18 metri) e Verve 48’ (15 metri). In più, lo sport yacht S7 (21 metri) e l’ammiraglia Grande Trideck di 38 metri.

Sanlorenzo presenta quattro dei suoi affermati yacht che hanno anche nel mercato americano un notevole successo: SD90’ (27 metri), SL86’, SL90A della linea asimmetrica e SX88 (sintesi tra fly bridge e explorer). Overmarine è presente con un Mangusta Maxi Open, mentre Next Yacht Group espone un AB Yachts 80’ in completa confìgurazione americana. Al salone, uno dei più grandi al mondo, sono attesi più di centomila visitatori che vedranno mille barche esposte e mille marchi di aziende che si occupano di nautica e non solo.

Da trenta anni l’imprenditore viareggino Roberto Lottini opera in Florida nel refit e negli arredi di interni nautici. Titolare della Genesis Yacht (branch del Cantiere Viareggio sul viale Europa) e attivo anche nelle residenze, Lottini è stato uno dei principali promotori del gemellaggio di Viareggio con Miami: “Per quest’anno il lavoro di refit di interni e di arredi degli yacht qui a Miami e a Palm Beach è positivo. Una serie di lavorazioni vengono prodotte a Viareggio, e anche nella nostra nuova falegnameria alle Bocchette. Riusciamo in tal modo a rispondere alle richieste del grande mercato nautico per yacht dai 40 ai 60 metri. La nostra tradizione è molto apprezzata qui”.

Un altro esperto del ramo è Antonio Belli, uno dei più importanti yacht broker alla Worth Avenue Yachts di Palm Beach: “In Florida i cantieri viareggini continuano ad avere successo, con un mercato sempre più attento ai prodotti che vengono dalla nostra area produttiva e dal suo indotto. Si apprezzano sopratutto il Made in Italy che nel nostro settore è la prima cosa che viene osservata dalla clientela, e la qualità, il design, le novità tecniche dei nostri yacht che sono imbattibili e sempre più richiesti.”

Walter Strata