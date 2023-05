In Pineta torna il Teatro Estate L’area sarà bonificata dal Comune

Coniugare spettacoli e tempo libero con il risanamento di una parte della pineta di Ponente viareggina. Questo dovrebbe avvenire nel giro di poco tempo nel parco adiacente l’ex bocciodromo vicino al laghetto dei cigni. Fino all’estate 2021 l’associazione ‘Per un futuro possibile’ aveva in concessione l’area che si caratterizzava come luogo di ritrovo per viareggini e turisti e per il ‘Teatro estate’ che, nato nel parco di via Zara nel 2014, si era successivamente spostato più a sud e proponeva spettacoli serali, con incassi devoluti in opere benefiche, e incontri pomeridiani.

A fine estate 2021, dopo che una persona era rimasta ferita per la caduta di un ramo, la zona era stata interdetta causa alberi pericolanti, diventando meta di tossici e spacciatori. Successivamente la copertura del bocciodromo, anch’essa pericolante, era stata rimossa e adesso tutto sembra pronto per ripartire visto che, nei prossimi giorni, il comune di Viareggio dovrebbe provvedere a bonificare e sanificare l’area, oltre che a predisporre un sistema di illuminazione.

Successivamente sarà compito dell’associazione Per un futuro possibile, a cui è stata rinnovata la concessione della zona, attrezzarla e montare il palco per gli spettacoli, oltre che occuparsi dell’ordinaria manutenzione per mantenerla fruibile da tutti coloro che vi cercano quiete e refrigerio nei mesi estivi. Sicuramente la zona perderà sia l’aspetto incolto e selvaggio che ha da oltre un anno, sia le pessime frequentazioni che, a due passi dal laghetto dei cigni e da un parco giochi per bambini, erano quanto mai deleterie e pericolose.

Accanto a questo ruolo di presidio e di aggregazione, partirà, appena conclusi i lavori, anche la decima stagione del ‘Teatro estate’ che non si era interrotta neppure lo scorso anno, allorchè, sia pure con un cartellone ridotto e senza gli incontri pomeridiani, era stata ospitata dalla Cittadella del Carnevale, consentendo così agli organizzatori di proseguire le donazioni ad associazioni impegnate nel sociale operanti sul territorio. Il cartellone tornerà a proporre gli incontri pomeridiani a ingresso libero con autori, medici, personaggi della cultura e gli spettacoli serali che spazieranno dal teatro alla musica alla danza a molto altro.

Giulio Arnolieri